Turismo in Italia: scopri le meraviglie nascoste

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inaugurato il WTTC Global Summit a Roma, un evento che segna un traguardo importante per il turismo italiano. Ha sottolineato come l’arrivo di questa manifestazione in Italia riconosca la vitalità di un’industria sempre più cruciale per l’economia del Paese. Attualmente, l’Italia è la seconda nazione europea per numero di turisti, dopo la Spagna, e la quinta a livello globale, con 58 milioni di arrivi internazionali. Le previsioni indicano un possibile incremento, portando l’Italia al quarto posto, grazie all’attrattiva del turismo che stimola investimenti sia nazionali che internazionali.

Meloni ha inoltre evidenziato l’importanza del turismo nel sostenere la crescita economica del Paese. Sono in atto interventi per riqualificare le strutture ricettive, in particolare a beneficio delle piccole e medie imprese, considerati i pilastri del comparto. Attraverso la loro ospitalità, l’Italia riesce a comunicare la propria identità e a conquistare i visitatori.

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha aggiunto che attualmente il 75% dei turisti visita solo il 4% del territorio italiano, affermando la necessità di mettere in luce il restante 96%, ricco di bellezze e unicità. Durante il summit si discuterà anche di nuovi investimenti nel turismo, non solo da parte di Invitalia.