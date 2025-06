Turismo in Italia: Ristorazione al Centro della Spesa Straniera

Il settore della ristorazione continua a rappresentare il principale ambito di spesa per i turisti stranieri in Italia. Un rapporto elaborato da Nexi in collaborazione con il Ministero del Turismo rivela che il 26% dei pagamenti digitali effettuati dai visitatori è destinato a pranzi e cene.

Nel 2023, le spese dei turisti internazionali tramite monetizzazione elettronica hanno superato i 5,5 miliardi di euro, contribuendo a un totale di 54 miliardi stimati dalla Banca d’Italia. La ristorazione ha generato oltre 14 miliardi, sottolineando l’importanza della gastronomia nell’esperienza turistica.

Roberto Calugi, Direttore Generale di Fipe-Confcommercio, ha commentato questi dati, evidenziando il ruolo fondamentale della ristorazione e l’alta digitalizzazione dei pagamenti nel settore. L’aumento dell’uso di sistemi digitali migliora l’accesso ai servizi e l’esperienza del cliente, specialmente per i turisti.

Il rapporto mette in luce anche i “food lovers”, utenti che spendono il 70% in più rispetto alla media, cercando esperienze culinarie di qualità. I visitatori provenienti principalmente da Europa occidentale e Nord America, come tedeschi e francesi, risultano tra i più significativi nel settore.

La spesa per ristorazione si concentra nelle grandi città, come Roma e Milano, e nei distretti turistici come la Costiera Amalfitana e le Cinque Terre, dove l’offerta gastronomica è un elemento chiave per attrarre turisti.

Infine, Fipe solleva la questione delle commissioni bancarie sui micropagamenti, particolarmente rilevante per le piccole transazioni nei bar e ristoranti. Calugi ha sottolineato la necessità di eliminare i costi per favorire l’uso della moneta digitale nel settore.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.italiaatavola.net