Economia

Turismo in Italia: record di surplus e crescita economica

Turismo in Italia: record di surplus e crescita economica

Il turismo in Italia sta vivendo un momento molto positivo, con un surplus di 3,6 miliardi di euro a giugno rispetto all’anno precedente. Questo risultato evidenzia la vitalità del settore e il supporto concreto del governo Meloni, che ha puntato su di esso come motore dell’economia e dell’occupazione. Grazie all’impegno del ministro Santanchè, l’Italia sta acquisendo un ruolo sempre più importante a livello internazionale, offrendo un’attrattiva competitiva per turisti provenienti sia dall’Unione Europea che da paesi extra UE.

L’impatto economico del turismo continua a crescere. I dati dei primi sei mesi dimostrano che le presenze in Italia hanno superato i livelli pre-Covid, accompagnate da un aumento della spesa dei turisti. I viaggiatori italiani hanno speso 15.713 milioni di euro, mentre i visitatori stranieri hanno investito 24.864 milioni. Queste cifre testimoniano l’efficacia delle politiche turistiche del governo, che ora valorizzano questo settore fondamentale per l’economia nazionale. L’orgoglio per questi risultati è condiviso tra i membri di Fratelli d’Italia, come sottolineato dal deputato Fabio Pietrella, che evidenzia come il turismo non sia più visto come un aspetto di secondo piano, ma come un vero e proprio traino economico per il Paese.

