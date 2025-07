Turismo in Italia: record di spesa prevista per il 2025

Il settore dei Viaggi e del Turismo in Italia si prepara a un 2025 da record, con aspettative di spesa per i visitatori internazionali che potrebbero raggiungere i 60 miliardi di euro. Secondo le previsioni del World Travel & Tourism Council, l’Italia consolida la sua posizione come una delle mete più attrattive in Europa e come riferimento mondiale nel campo del benessere, del lusso, della cultura e della gastronomia.

Dopo una ripresa significativa post-pandemia, il settore turistico è destinato a sostenere circa 3 milioni di posti di lavoro e a generare un impatto economico di 237 miliardi di euro, equivalenti a quasi l’11% del prodotto interno lordo nazionale. Anche il turismo domestico si mantiene robusto, con una spesa stimata di 124 miliardi di euro.

In questo contesto, Roma si prepara a ospitare il 25° Global Summit del World Travel & Tourism Council, in programma dal 28 al 30 settembre. L’evento rappresenta un’importante occasione per il settore e per il paese, come evidenziato dal ministro Daniela Santanchè, che ha sottolineato l’importanza di favorire collaborazioni tra operatori, associazioni e istituzioni. Questo incontro mira non solo a sviluppare nuovi prodotti e offerte, ma anche a potenziare l’intero ecosistema turistico italiano.