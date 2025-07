Turismo in Italia: record di spesa e nuove opportunità

Il settore dei viaggi e del turismo in Italia si appresta a un 2025 ricco di opportunità e crescita. Secondo il World Travel & Tourism Council, la spesa dei turisti internazionali potrebbe toccare i 60 miliardi di euro.

Dopo aver superato le difficoltà legate alla pandemia, l’Italia continua a consolidare la sua posizione come la quarta meta più visitata in Europa e come leader globale nei settori del benessere, del lusso, della cultura e della gastronomia. Si stima che nel 2025 il settore potrà generare 3 milioni di posti di lavoro e contribuire con 237 miliardi di euro all’economia nazionale, rappresentando quasi l’11% del prodotto interno lordo.

Il turismo interno si mantiene robusto, con una previsione di spesa che raggiunge i 124 miliardi di euro. In questo contesto si inserisce il 25° Global Summit del World Travel & Tourism Council, che si terrà a Roma dal 28 al 30 settembre. Il ministro Daniela Santanchè ha descritto questo evento come una tappa fondamentale per il settore, sottolineando l’importanza di creare collegamenti e nuove sinergie tra operatori, associazioni e istituzioni. L’obiettivo è sviluppare ulteriormente l’offerta turistica e valorizzare il potenziale dell’ecosistema turistico italiano.