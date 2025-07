Turismo in Italia: realtà e miti da sfatare

Il turismo è un settore cruciale per molti paesi, ma in Italia riveste un’importanza economica sorprendentemente contenuta. Nonostante la presenza di innumerevoli siti di interesse UNESCO e la costante affluenza di turisti, il contributo del turismo al PIL nazionale è solo del 6%, ben al di sotto di quanto comunemente stimato.

Rispetto ad altre nazioni europee come Spagna, Portogallo e Croazia, l’incidenza del turismo sull’economia italiana è significativamente inferiore. Questo è in parte attribuibile al basso valore aggiunto che offre, il che significa che la differenza tra i costi di produzione e il prezzo finale di beni e servizi è ridotta. Le strutture turistiche, come alberghi e ristoranti, affrontano limiti di crescita infrastrutturale, che frenano la loro espansione.

In termini occupazionali, il settore conta circa 1,6 milioni di lavoratori, pari al 7% dell’occupazione totale del paese. Tuttavia, questi dipendenti affrontano una precarietà significativa, con una retribuzione media di circa 10 euro l’ora, e guadagni annuali intorno ai 10.000 euro.

Malgrado queste limitazioni economiche, il turismo è fondamentale per la sopravvivenza dei piccoli borghi, i quali rischierebbero lo spopolamento senza il supporto finanziario derivante da questa attività. I comuni minori, che costituiscono l’87% del totale nazionale, generano circa 5 miliardi di euro dal turismo e beneficiano della tassa di soggiorno, la quale ha portato oltre un miliardo di euro nel 2024.

Tuttavia, l’uso di queste risorse non è sempre diretto verso il settore turistico; spesso vengono impiegate per riequilibrare i bilanci dei comuni. Pertanto, è essenziale considerare con attenzione il reale impatto del turismo sull’economia italiana.