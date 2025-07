Turismo in Italia: previsioni da record per il 2025

Roma si prepara a ospitare il 25° Global Summit del World Travel & Tourism Council (WTTC) dal 28 al 30 settembre, un evento annuale cruciale per il settore del turismo globale. La manifestazione si svolgerà presso l’Auditorium Parco della Musica, riunendo imprenditori, istituzioni e leader del settore per discutere le prospettive future.

Il settore turistico in Italia è in fase di forte espansione, con una previsione di spesa dei visitatori internazionali che raggiungerà 60,4 miliardi di euro nel 2025. Se a questo si aggiungono i 124,6 miliardi previsti per i turisti nazionali, la spesa complessiva arriverà a 185 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 177,8 miliardi del 2024.

Il turismo rappresenta circa l’11% del prodotto interno lordo (Pil) italiano, contribuendo con 237,4 miliardi nel 2025, rispetto ai 228,5 miliardi del 2024. Inoltre, il comparto potrebbe sostenere 3,2 milioni di posti di lavoro nel 2025, segnando un incremento di 100.000 unità rispetto all’anno precedente.

Le previsioni a lungo termine indicano una continua crescita: entro il 2035, il contributo al Pil potrebbe arrivare a 282,6 miliardi di euro, pari al 12,2% del totale, con un aumento del numero di occupati a 3,7 milioni e una spesa dai visitatori che toccherebbe i 220,7 miliardi di euro.

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha sottolineato l’importanza del summit per reinserire l’Italia nel panorama turistico globale, definendolo un’opportunità per stimolare la competitività del Paese attraverso reti e nuove sinergie tra gli operatori del settore.