Turismo in Italia: previsioni da record per il 2025

Il turismo in Italia sta vivendo un periodo di espansione senza precedenti, con previsioni di spesa per il 2025 che superano i 60 miliardi di euro. Dopo aver già superato i risultati del 2023, il 2024 si è rivelato un anno di crescita significativa e i segnali indicano un ulteriore rafforzamento per i prossimi anni.

La 25esima edizione del Global Summit WTTC, uno degli eventi più rilevanti nel settore del turismo mondiale, si svolgerà a Roma dal 28 al 30 settembre. Questo incontro, che ritorna in Europa dopo sei anni, vedrà la partecipazione di oltre 2000 operatori di settore, pronti a discutere temi cruciali come il turismo di lusso, la sostenibilità e le sfide legate all’over-tourism.

Il vertice, sotto la direzione del Ministero del Turismo e del ministro Daniela Santanchè, affronterà anche la questione dell’undertourism, evidenziando come il 75% dei visitatori si concentri solo sul 4% del territorio italiano. Questo indica l’intenzione di diversificare le mete turistiche nel Paese.

Secondo i dati della Banca d’Italia, il surplus della bilancia turistica ha raggiunto 21,2 miliardi di euro nel 2024, rappresentando l’1% del PIL. Anche il contributo del settore al PIL è significativo, pari a circa 228,5 miliardi di euro nel 2024, sostenendo oltre 3,1 milioni di posti di lavoro. Le stime per il 2025 indicano una crescita ulteriore, con un incremento dei posti di lavoro e una spesa prevista di 60,5 miliardi di euro da parte dei turisti internazionali.

I dati del WTTC prevedono un’espansione continua fino al 2035, con il settore turistico italiano in grado di contribuire con circa 283 miliardi di euro all’economia, rappresentando oltre il 12% del PIL.