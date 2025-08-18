29.3 C
Turismo in Italia: presenze straniere salgono, italiani scendono

Il turismo italiano presenta un quadro complesso, con segnali di crescita che si accompagnano a fragilità strutturali. Si segnala un aumento delle presenze, ma con soggiorni più brevi e un’inversione nelle origini dei turisti: più stranieri e meno italiani. I dati ufficiali indicano un sostanziale equilibrio, con i turisti italiani in calo e l’afflusso di stranieri in crescita.

Nei primi sei mesi del 2025 ci sono stati 121 milioni di presenze alberghiere, con un incremento dello 0,9% rispetto all’anno precedente, sostenuto principalmente da visitatori stranieri (+2,3%). Tuttavia, Federalberghi avverte che non sempre un maggiore numero di arrivi equivale a maggiori entrate, dato che i soggiorni sono più brevi.

L’aumento dei costi, evidenziato da un’inflazione attorno all’1,7% e con lievitazioni dei prezzi per voli e vacanze, ha spinto molte famiglie a scegliere soggiorni più brevi e a ricorrere a case di proprietà o a soggiorni presso amici e parenti. A Ferragosto, solo 12 milioni di italiani hanno viaggiato, un milione in meno rispetto all’anno precedente.

Le mete turistiche si stanno evolvendo: le località di montagna hanno visto un aumento significativo dei visitatori, superando le spiagge e mostrando una preferenza per le città d’arte. Le località balneari invece affrontano difficoltà, con presenze calate in alcune aree fino al 30%.

Il turismo straniero, tuttavia, sta contribuendo a mantenere il settore in salute, con 101 milioni di presenze straniere nel solo comparto balneare, compensando almeno in parte il calo di visitatori italiani. Rimini, un tempo fulcro del turismo, affronta una crisi con molti hotel vuoti e occupazioni sotto il 70%.

Le nuove tendenze mostrano una distribuzione delle vacanze su più mesi, ma i rischi di crescita solo di flussi passeggeri senza soggiorni prolungati restano. La sostenibilità economica del settore è messa in discussione dagli aumenti di prezzo e dall’incertezza normativa. L’Italia continua a essere una meta turistica di rilievo in Europa, ma la tenuta del suo settore non è garantita a lungo termine.

