Turismo in Italia: opportunità e sfide per Piacenza

Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, sottolinea il successo del turismo italiano durante l’estate, contrariamente alle affermazioni della sinistra che parlano di crisi. Secondo Tagliaferri, l’Italia è al secondo posto nel turismo mediterraneo, superando la Francia, grazie a un’offerta diversificata che attira visitatori non solo sulle coste, ma anche in montagna e nelle città d’arte.

Il consigliere evidenzia le potenzialità turistiche di Piacenza e della sua provincia, caratterizzate da colline, borghi storici, eccellenze enogastronomiche e percorsi lungo la Via Francigena. Tuttavia, per sfruttare appieno queste risorse, sono necessarie infrastrutture moderne e una promozione turistica efficace, che vada oltre il semplice volantino.

Tagliaferri fa riferimento a statistiche nazionali che registrano un aumento del 47,4% delle presenze turistiche nei primi mesi estivi, con punte superiori al 50% intorno a Ferragosto. Per l’intera estate, si stimano oltre 6,8 milioni di arrivi in montagna, con un incremento del 4,8% rispetto all’anno precedente. Le proiezioni per il quadrimestre giugno-settembre parlano di 70 milioni di arrivi e un giro d’affari di 15 miliardi di euro solo per le prenotazioni alberghiere.

Tagliaferri propone di valorizzare località come Castell’Arquato, Bobbio e le colline piacentine, creando pacchetti turistici integrati. Rileva, infine, che in Emilia-Romagna ci si attiene ancora a un modello turistico tradizionale, limitato al binomio mare-Rimini, mentre a Piacenza il turismo sembra essere considerato un “optional”. Invita a cogliere l’opportunità di crescita prima che sia troppo tardi.

