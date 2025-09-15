Turismo in Italia: nuovi orizzonti per una dolce vita

La “dolce vita” italiana ha assunto nuove sfumature, cambiando l’immagine tradizionale delle vacanze nel Paese. La Penisola attrae circa 18 milioni di visitatori in agosto, grazie alla sua ricca offerta di bellezze naturali e culturali. Il turismo rappresenta una risorsa fondamentale, contribuendo al 10% del Pil nazionale e creando oltre 3 milioni di posti di lavoro.

Tuttavia, il settore deve affrontare sfide significative. Il modello turistico italiano sta evolvendo, influenzato da fattori economici, sociali e ambientali. È essenziale trovare un equilibrio tra alta affluenza e qualità, autenticità e standardizzazione. Per affrontare queste tematiche si svolgerà un evento a Cavallino Treporti, intitolato “Lo stato del turismo in Italia”, in cui saranno coinvolti vari attori del settore.

L’evento avrà inizio con saluti istituzionali da parte della sindaca Roberta Nesto, del presidente di Marina di Venezia Spa Paolo Bertolini e del presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, aprirà i lavori, seguito da un dialogo con Sergio Redaelli, CEO di Crippaconcept, specializzata in soluzioni abitative di lusso.

Nel corso della giornata, si svolgeranno dibattiti con relatori politici come Gianluca Caramanna, Carlo De Romanis e Alessandra Priante, e successivamente interverranno rappresentanti di diversi partiti. Si discuterà della gestione dei flussi turistici e della necessità di bilanciare le esigenze di residenti e visitatori, con la partecipazione di sindaci di importanti città turistiche.

Il programma includerà anche tavole rotonde su strategie di sviluppo, mobilità e energie, con interventi di esperti e rappresentanti di associazioni di categoria. La giornata si concluderà con un focus sulle infrastrutture, con il viceministro Edoardo Rixi.