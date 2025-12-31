8.1 C
Roma
mercoledì – 31 Dicembre 2025
Viaggi

Turismo in Italia: nuove misure per il settore

Da stranotizie
Il governo italiano ha approvato la Legge di Bilancio, che include misure per sostenere il settore del turismo. Tra queste, è previsto un trattamento integrativo del 15% sulle retribuzioni lorde per il lavoro notturno e lo straordinario svolto nei giorni festivi, valido dal 1° gennaio al 30 settembre, per i lavoratori dei settori turistico, alberghiero, ristorazione e termale, con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

La Legge di Bilancio stanzia anche 50 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028 per incentivare gli investimenti privati nel settore turistico, anche attraverso contributi a fondo perduto e contratti di filiera. Sono inoltre previste risorse per i contratti di sviluppo, pari a 250 milioni di euro nel 2027, 50 milioni di euro nel 2028 e 250 milioni di euro nel 2029.

La manovra prevede anche la semplificazione delle procedure di accesso alle agevolazioni e l’iter per la concessione dei finanziamenti del Fondo Unico Nazionale per il Turismo, nonché il rifinanziamento del Fondo per 37,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026-2028.

Altre misure includono la riforma del tax free shopping per i turisti extra UE, l’istituzione del “riconoscimento di destinazione turistica di qualità” per comuni e isole minori con meno di 30.000 abitanti, e lo stanziamento di 500.000 euro annui per sostenere le località riconosciute.

