Turismo in Italia: Milano ospita il Forum Internazionale

Milano ospiterà il Terzo Forum Internazionale del Turismo, promosso dal Ministero del Turismo, il 23 e 24 gennaio 2026. Quest’edizione del forum si focalizzerà sul tema dell’undertourism, con l’obiettivo di coinvolgere i sindaci dei piccoli comuni a vocazione turistica. Il Ministro del Turismo, Santanchè, sottolinea che durante l’evento si discuteranno analisi e strategie per promuovere le destinazioni meno conosciute e favorire lo scambio di buone pratiche.

Il forum, organizzato in collaborazione con Enit Spa, offrirà un ampio spazio di confronto sulla destagionalizzazione e sulla gestione dei flussi turistici. Saranno inoltre approfondite le strategie di promozione integrata tra le destinazioni consolidate e i territori in via di sviluppo. Il dialogo vedrà il coinvolgimento di sindaci, operatori del settore, associazioni di categoria e istituzioni, con un’attenzione particolare agli amministratori dei territori che affrontano le maggiori criticità nella gestione dei flussi.

L’obiettivo dell’evento è favorire un confronto collaborativo che guardi anche alle grandi opportunità derivanti dalle Olimpiadi Milano-Cortina. Il forum rappresenta un’occasione importante per discutere e condividere strategie e buone pratiche, al fine di promuovere lo sviluppo turistico sostenibile e favorire la crescita economica dei territori coinvolti.