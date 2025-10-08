Turismo in Italia: l’accoglienza che guarda al futuro

Rimini, 8 ottobre – La ministra al Turismo, Daniela Santanché, ha affermato che escludere Israele dalla fiera del turismo è stato un grande errore, sottolineando l’importanza del turismo come ponte tra i popoli. Durante un incontro con Kalanit Goren Perry, delegata dell’Ufficio nazionale israeliano del turismo, ha affermato che l’Italia desidera accogliere turisti da tutto il mondo, rendendo l’ospitalità un’arte.

Goren Perry ha ringraziato la ministra e ha invitato tutti a visitare Israele. La fiera Ttg Travel Experience, inaugurata dal ministro, prevede la partecipazione di 2.700 brand e 1.000 buyer provenienti da 75 Paesi, con tre giorni dedicati a incontri e discussioni sul turismo globale.

All’evento erano presenti diverse autorità, tra cui Gianmarco Centinaio, vicepresidente del Senato, e Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group. La ministre Santanché ha evidenziato il ruolo strategico del turismo per l’economia, con investimenti annunciati di 8 miliardi di euro che sosterranno crescita e occupazione. Negli ultimi anni, l’Italia ha registrato risultati record nel settore e il Governo intende continuare a supportarlo.

Ermeti ha invitato a rinnovare l’approccio al turismo, notando che i turisti cercano esperienze autentiche e non vogliono essere trattati come prodotti. Ha anche sottolineato che la competizione non proviene solamente dalle località, ma dalle nuove socialità e tecnologie.

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha detto che i dati della stagione turistica non sono eccezionali, ma migliori rispetto ad aspettative pessimistiche. Ha evidenziato l’importanza di eventi e fiere per creare opportunità di lavoro e ha parlato della crescita del turismo congresuale, con oltre sei milioni di presenze.