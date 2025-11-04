Turismo in Italia: la sfida delle staff house nelle Dolomiti

In Italia, la mancanza di personale nel settore turistico è un problema crescente, specialmente in località come le Dolomiti, dove gli alberghi faticano a trovare camerieri. Nonostante la disponibilità di camere, più della metà delle posizioni stagionali nel turismo rimane vacante, con oltre 270.000 posti non coperti.

Per far fronte a questa crisi, il Ministero del Turismo ha lanciato la misura “Staff House”, destinando 120 milioni di euro a progetti di riqualificazione per alloggi dedicati al personale. Di questi fondi, 54 milioni sono riservati a interventi sugli immobili e 66 milioni per contributi sui costi di affitto. Tuttavia, si sollevano interrogativi su quanti alloggi potranno effettivamente realizzarsi e sulla capacità delle piccole imprese di accedere a questi bandi.

La carenza di soluzioni abitative adeguate influisce negativamente sulla competitività delle aziende turistiche. Le piccole strutture, che spesso non hanno personale amministrativo qualificato, possono faticare ad affrontare le pratiche burocratiche necessarie per ottenere i finanziamenti. Inoltre, nel 2024, oltre il 55% delle assunzioni previste nel turismo risulta scoperto.

Alcune località italiane stanno, però, iniziando a adottare buone pratiche. Jesolo, ad esempio, ha convertito l’Hotel El Paso in una foresteria per i dipendenti, mentre Grado ha affittato spazi per ospitare lavoratori stagionali. Anche il Grand Hotel Alassio ha investito in un residence per dipendenti, garantendo comfort e prossimità al lavoro.

In Europa, si osservano pratiche simili, con alberghi che offrono vitto e alloggio a costo ridotto per attrarre personale. Investire in alloggi per lavoratori non è solo una spesa, ma un passo verso una sostenibilità necessaria nel settore del turismo.

