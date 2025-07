Turismo in Italia: esperienze autentiche e sostenibili

La valorizzazione del turismo in Italia sta vivendo una nuova fase, centrata non solo sui numeri, ma sull’esperienza del viaggiatore. Ieri, presso Palazzo Wedekind a Roma, si sono tenuti gli Stati Generali del Turismo, un evento guidato da Carlo De Romanis del Dipartimento Turismo di Forza Italia, dove sono state discusse innovazioni e approcci per un turismo di qualità.

Il Presidente dell’Associazione Prestatori Servizi di Pagamento, Maurizio Pimpinella, ha enfatizzato l’importanza di un uso consapevole dei dati e delle tecnologie digitali per migliorare l’offerta turistica. La proposta mira a creare un ecosistema digitale nazionale che favorisca una distribuzione equilibrata dei flussi turistici, valorizzando anche le destinazioni meno conosciute. L’idea è trasformare i viaggiatori in ambasciatori del territorio, proponendo esperienze personalizzate anziché pacchetti standard.

Pimpinella ha sottolineato l’importanza di “diluire” i flussi turistici per ridurre la concentrazione in alcune aree e promuovere borghi, cammini e tradizioni. Ha anche richiamato l’attenzione sulla necessità di rispettare la privacy dei viaggiatori, utilizzando dati reali per offrire un turismo relazionale e significante.

Il concetto di “esperienza” è emerso come la nuova moneta del turismo, con i viaggiatori che cercano autenticità e immersione. Secondo Pimpinella, l’Italia ha un potenziale unico per affermarsi come capitale del turismo esperienziale.

Infine, il dibattito ha evidenziato la necessità di un cambiamento culturale nella governance del turismo, in cui il dato è interpretato come espressione di desideri e storie. Pimpinella ha concluso, esortando a passare da un turismo mordi e fuggi a una strategia che incoraggi la fidelizzazione dei visitatori.