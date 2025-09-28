18.4 C
Turismo in Italia e Spagna: analisi delle presenze 2025

Da StraNotizie
Turismo in Italia e Spagna: analisi delle presenze 2025

L’Eurostat ha reso noti i dati sulle presenze turistiche nei Paesi europei nel primo semestre dell’anno. Allo stesso tempo, diversi dati più aggiornati per il periodo gennaio-luglio sono stati diffusi, con particolare attenzione all’Italia e alla Spagna. L’Italia ha registrato un aumento del 2,2% dei pernottamenti totali di turisti, superando la Spagna, che ha visto un incremento dell’1,6%.

Negli ultimi mesi, l’andamento del turismo in Italia ha suscitato un vivace dibattito. Inizialmente, alcuni esperti avevano previsto una stagione estiva deludente per il turismo interno. Tuttavia, a metà agosto, il Viminale ha pubblicato dati positivi sugli arrivi estivi, sebbene Federalberghi abbia contestato la comparabilità con l’anno precedente. Un report del Ministero del Turismo ha evidenziato che a giugno ci sono stati circa 16,8 milioni di arrivi e oltre 59 milioni di presenze, dimostrando un miglioramento rispetto all’anno precedente e ai periodi pre-Covid.

Le statistiche per il periodo gennaio-luglio indicano che le presenze di turisti italiani sono aumentate dello 0,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con 214mila notti in più. Il mese di luglio ha visto un incremento di oltre 87mila presenze italiane e un boom di 2,27 milioni di notti per i turisti stranieri.

Nel totale gennaio-luglio, le presenze straniere in Italia sono aumentate di 5,6 milioni di notti, pari a un incremento del 3,8%. In Spagna, l’aumento è stato minore, segnando +4,7 milioni di notti. Per quanto riguarda i dodici mesi trascorsi, le presenze totali di turisti in Italia hanno toccato un massimo storico, superando anche i dati pre-Covid.

