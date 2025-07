Turismo in Italia: dove e come spendono gli stranieri

Il turismo internazionale è in fase di grande crescita in Italia, contribuendo in modo significativo all’economia nazionale. Secondo il rapporto “Tourism and Incoming Watch” del Ministero del Turismo, nel 2024 la spesa dei turisti stranieri ha raggiunto quasi 21 miliardi di euro, con un incremento del 40% rispetto al 2022, al netto dell’inflazione.

Le città italiane che attraggono maggiormente i visitatori sono Roma e Milano. Roma si posiziona al primo posto con una spesa turistica di 3,63 miliardi di euro, seguita da Milano con 1,85 miliardi. Insieme, queste due metropoli rappresentano oltre il 26% della spesa totale. Entrambe le città beneficiano di un flusso turistico costante durante tutto l’anno grazie a offerte culturali, eventi sportivi e opportunità di lusso.

Subito dopo Roma e Milano, le città con i maggiori introiti turistici includono Venezia (1,75 miliardi di euro), Firenze (1,35 miliardi), Napoli (1,33 miliardi) e Verona (787 milioni). Anche le città emergenti come Palermo, Trento e Bari mostrano una crescita significativa. In particolare, Palermo ha registrato un aumento del 66,1% rispetto al 2022.

Il rapporto rivela anche che i turisti che spendono di più in Italia provengono principalmente dagli Stati Uniti, seguiti da Germania, Francia, Regno Unito e Svizzera. Gli americani, in particolare, hanno aumentato i loro consumi di lusso, mentre i viaggiatori arabi spendono mediamente di più per persona.

La spesa turistica viene impiegata principalmente in ristoranti e strutture ricettive, ma vi sono differenze notevoli a seconda della provenienza dei turisti. In alcune città, come Venezia e Siena, la spesa turistica ha un impatto significativo sull’economia locale.