Turismo in Italia: destagionalizzare per un futuro sostenibile

Da StraNotizie
Turismo in Italia: destagionalizzare per un futuro sostenibile

Si è svolto al Grand Hotel Guinigi il convegno intitolato “Per una sana gestione del turismo: destagionalizzare e delocalizzare”, organizzato da Forza Italia. La manifestazione ha visto una partecipazione numerosa, segno dell’impegno del partito per uno sviluppo turistico uniforme che unisca qualità e competitività nelle aree della Lucchesia e della Versilia.

L’evento, coordinato dall’assessore al turismo del Comune di Lucca, Remo Santini, e da Carlo De Romanis, responsabile del dipartimento nazionale turismo di Forza Italia, ha visto la presenza di candidati regionali come Deborah Bergamini, Carlo Bigongiari e Romina Mariotti, insieme a rappresentanti di associazioni di categoria e amministratori locali. Alessandra Priante, presidente di ENIT, ha aperto i lavori, sottolineando l’importanza di un turismo “sano” che coinvolga le comunità e gli operatori: “La sfida è nell’esperienza, non nei numeri. È fondamentale offrire un’Italia autentica che attragga turisti a ritornare”. Priante ha poi evidenziato il potenziale del turismo per i giovani come strumento di crescita personale e professionale.

Antonio Barreca, direttore generale di Federturismo, ha insistito sulla sicurezza e sull’importanza della cooperazione tra le piccole imprese: “Il 96% delle aziende turistiche italiane è composto da piccole realtà. Devono aggregarsi per non rischiare di scomparire”. Ha proposto di far diventare l’Italia una “boutique del turismo internazionale: attrattiva ma accessibile”. La senatrice Stefania Craxi ha definito il turismo un “soft power” nazionale, ricordando il suo peso economico e occupazionale e l’importanza di promuovere destinazioni meno conosciute.

Il deputato Alessandro Cattaneo ha sollevato la necessità di aggiornare le normative per affrontare le sfide del turismo digitale, proteggendo le identità locali. Anche i rappresentanti del settore hanno contribuito al dibattito con esperienze e proposte innovative.

