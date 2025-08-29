Turismo in Italia: dati e tendenze della stagione estiva

Come è andato il turismo in Italia quest’estate? I dati recenti sul settore presentano contraddizioni significative, con vacanze costose, italiani in difficoltà economiche, una crescita degli arrivi e al contempo spiagge poco affollate. Assobalneari ha segnalato un calo del 30% delle presenze negli stabilimenti, mentre Confcommercio prevedeva un afflusso di turisti. Mentre la segretaria del Pd, Elly Schlein, aveva parlato di spiagge vuote e un calo del 15%, la premier Giorgia Meloni citava dati del Viminale che evidenziavano un aumento degli arrivi.

A proposito dell’affidabilità di questi dati, Carlo Canepa, responsabile di Pagella Politica, ha spiegato che, sebbene alcuni dati delle associazioni di categoria indicassero un calo nelle spiagge, i numeri non sono definitivi. A luglio si era notato un decremento del 15% rispetto all’anno precedente, ma a giugno le presenze erano aumentate del 20%. Questo implica che molti turisti potrebbero avere scelto altre destinazioni come montagna e laghi.

Meloni ha citato gli arrivi, ma è importante distinguere tra arrivi e pernottamenti. Un turista che soggiorna per una settimana in un solo hotel conta come un solo arrivo, indipendentemente dal numero di pernottamenti.

L’Istat prevede di elaborare i dati nei prossimi mesi, quindi attualmente non c’è un quadro definitivo sul turismo. Finché non ci sono informazioni consolidate, i dati forniti da Istat e Eurostat, considerati più affidabili, restano i più utilizzabili. Infine, anche se evidenze aneddotiche possono essere utili, è fondamentale avere dati solidi per una valutazione seria del settore.