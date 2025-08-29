25.5 C
Roma
venerdì – 29 Agosto 2025
Viaggi

Turismo in Italia: dati e tendenze della stagione estiva

Da StraNotizie
Turismo in Italia: dati e tendenze della stagione estiva

Come è andato il turismo in Italia quest’estate? I dati recenti sul settore presentano contraddizioni significative, con vacanze costose, italiani in difficoltà economiche, una crescita degli arrivi e al contempo spiagge poco affollate. Assobalneari ha segnalato un calo del 30% delle presenze negli stabilimenti, mentre Confcommercio prevedeva un afflusso di turisti. Mentre la segretaria del Pd, Elly Schlein, aveva parlato di spiagge vuote e un calo del 15%, la premier Giorgia Meloni citava dati del Viminale che evidenziavano un aumento degli arrivi.

A proposito dell’affidabilità di questi dati, Carlo Canepa, responsabile di Pagella Politica, ha spiegato che, sebbene alcuni dati delle associazioni di categoria indicassero un calo nelle spiagge, i numeri non sono definitivi. A luglio si era notato un decremento del 15% rispetto all’anno precedente, ma a giugno le presenze erano aumentate del 20%. Questo implica che molti turisti potrebbero avere scelto altre destinazioni come montagna e laghi.

Meloni ha citato gli arrivi, ma è importante distinguere tra arrivi e pernottamenti. Un turista che soggiorna per una settimana in un solo hotel conta come un solo arrivo, indipendentemente dal numero di pernottamenti.

L’Istat prevede di elaborare i dati nei prossimi mesi, quindi attualmente non c’è un quadro definitivo sul turismo. Finché non ci sono informazioni consolidate, i dati forniti da Istat e Eurostat, considerati più affidabili, restano i più utilizzabili. Infine, anche se evidenze aneddotiche possono essere utili, è fondamentale avere dati solidi per una valutazione seria del settore.

Articolo precedente
Clinical Study Manager – Milano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.