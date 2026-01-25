9.2 C
domenica – 25 Gennaio 2026
Turismo in Italia da record con 271 milioni di presenze straniere

Il turismo straniero in Italia ha raggiunto un record, con 271 milioni di presenze straniere, il massimo mai registrato, e un incremento del 6,7% rispetto all’anno precedente. La spesa turistica dei visitatori esteri è stimata in 57,1 miliardi di euro, confermando il ruolo del comparto come volano dell’economia nazionale.

Sul piano territoriale, la domanda straniera è cresciuta dell’8,7% nelle aree del Sud e Isole, con 3,3 milioni di presenze in più. Nel Nord Est gli stranieri sono aumentati del 6,7%, con 7 milioni di pernottamenti in più, e nel Nord Ovest del 6,5%, con 3 milioni di presenze in più. Nelle regioni del Centro la variazione stimata è del 5,7%, con un incremento delle presenze straniere di 3,7 milioni.

Le città e i centri d’arte hanno registrato una crescita del 6,4%, con 84,5 milioni di presenze straniere. Anche le località dei laghi e le aree di montagna hanno avuto un aumento, rispettivamente del 6,7% e dell’8,5%. Le località marine hanno registrato una crescita del 6,4%, con 72,7 milioni di pernottamenti. Inoltre, le aree rurali e di collina e le aree termali hanno avuto un aumento del 5,8% e del 5,9%, rispettivamente. Le aree ad altro interesse hanno registrato una variazione del 6,9%, con 27,8 milioni di pernottamenti.

