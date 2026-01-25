Turismo in Italia da record con 271 milioni di presenze straniere

Il turismo straniero in Italia ha raggiunto un record, con 271 milioni di presenze straniere, il massimo mai registrato, e un incremento del 6,7% rispetto all’anno precedente. La spesa turistica dei visitatori esteri è stimata in 57,1 miliardi di euro, confermando il ruolo del comparto come volano dell’economia nazionale.

Sul piano territoriale, la domanda straniera è cresciuta dell’8,7% nelle aree del Sud e Isole, con 3,3 milioni di presenze in più. Nel Nord Est gli stranieri sono aumentati del 6,7%, con 7 milioni di pernottamenti in più, e nel Nord Ovest del 6,5%, con 3 milioni di presenze in più. Nelle regioni del Centro la variazione stimata è del 5,7%, con un incremento delle presenze straniere di 3,7 milioni.

Le città e i centri d’arte hanno registrato una crescita del 6,4%, con 84,5 milioni di presenze straniere. Anche le località dei laghi e le aree di montagna hanno avuto un aumento, rispettivamente del 6,7% e dell’8,5%. Le località marine hanno registrato una crescita del 6,4%, con 72,7 milioni di pernottamenti. Inoltre, le aree rurali e di collina e le aree termali hanno avuto un aumento del 5,8% e del 5,9%, rispettivamente. Le aree ad altro interesse hanno registrato una variazione del 6,9%, con 27,8 milioni di pernottamenti.