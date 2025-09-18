21.4 C
Roma
giovedì – 18 Settembre 2025
Viaggi

Turismo in Italia: crescita e nuove tendenze negli arrivi

Da StraNotizie
Turismo in Italia: crescita e nuove tendenze negli arrivi

Il turismo in Italia continua a espandersi, dimostrando il suo fondamentale contributo all’economia nazionale. Recenti dati dell’ISTAT per il secondo trimestre 2025 rivelano un aumento dell’1,1% negli arrivi e del 4,7% nelle presenze rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, evidenziando non solo la resilienza del settore, ma anche la sua capacità di adattarsi a nuove tendenze, con una crescita di località montane e destinazioni adriatiche nel Sud.

Nel secondo trimestre, si registrano 40,8 milioni di arrivi e 127,6 milioni di presenze, con una permanenza media di 3,13 notti. Gli hotel hanno visto 27 milioni di arrivi, in calo dell’1,2%, ma con 76,5 milioni di presenze, in crescita del 4,3%. Al contrario, il settore extra-alberghiero ha accolto 13,8 milioni di arrivi (+6,1%) e 51,1 milioni di presenze (+5,4%). I turisti italiani hanno realizzato 17,5 milioni di arrivi (-0,9%) ma le presenze sono aumentate a 50,4 milioni (+3,0%). I turisti stranieri hanno totalizzato 23,3 milioni di arrivi (+2,7%) e 77,2 milioni di presenze (+5,9%).

A livello mensile, aprile ha aperto con buone performance, mentre maggio ha visto una flessione dovuta a fattori vari. Giugno, invece, ha registrato numeri eccezionali con quasi 17 milioni di arrivi.

Significativa è anche la divisione tra imprese alberghiere e extra-alberghiere: gli alberghi hanno visto un incremento delle permanenze, ma gli alloggi extra-alberghieri, come gli affitti gestiti in forma imprenditoriale, sono cresciuti ulteriormente. Le montagne hanno mostrato un notevole incremento di presenze (+12%), mentre le località balneari hanno mantenuto stabilità, con alcuni picchi in Puglia. Le città d’arte come Milano e Firenze hanno visto aumenti, mentre Venezia ha subito una contrazione.

Infine, la durata media dei soggiorni è aumentata a 3,13 notti, segno di una preferenza per viaggi più lunghi e rilassati.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Chi Trae Vantaggio dalla Guerra? Scopri le Verità Nascoste
Articolo successivo
Suzuki Jukebox: la festa della musica italiana a Torino
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.