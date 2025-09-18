Turismo in Italia: crescita e nuove tendenze negli arrivi

Il turismo in Italia continua a espandersi, dimostrando il suo fondamentale contributo all’economia nazionale. Recenti dati dell’ISTAT per il secondo trimestre 2025 rivelano un aumento dell’1,1% negli arrivi e del 4,7% nelle presenze rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, evidenziando non solo la resilienza del settore, ma anche la sua capacità di adattarsi a nuove tendenze, con una crescita di località montane e destinazioni adriatiche nel Sud.

Nel secondo trimestre, si registrano 40,8 milioni di arrivi e 127,6 milioni di presenze, con una permanenza media di 3,13 notti. Gli hotel hanno visto 27 milioni di arrivi, in calo dell’1,2%, ma con 76,5 milioni di presenze, in crescita del 4,3%. Al contrario, il settore extra-alberghiero ha accolto 13,8 milioni di arrivi (+6,1%) e 51,1 milioni di presenze (+5,4%). I turisti italiani hanno realizzato 17,5 milioni di arrivi (-0,9%) ma le presenze sono aumentate a 50,4 milioni (+3,0%). I turisti stranieri hanno totalizzato 23,3 milioni di arrivi (+2,7%) e 77,2 milioni di presenze (+5,9%).

A livello mensile, aprile ha aperto con buone performance, mentre maggio ha visto una flessione dovuta a fattori vari. Giugno, invece, ha registrato numeri eccezionali con quasi 17 milioni di arrivi.

Significativa è anche la divisione tra imprese alberghiere e extra-alberghiere: gli alberghi hanno visto un incremento delle permanenze, ma gli alloggi extra-alberghieri, come gli affitti gestiti in forma imprenditoriale, sono cresciuti ulteriormente. Le montagne hanno mostrato un notevole incremento di presenze (+12%), mentre le località balneari hanno mantenuto stabilità, con alcuni picchi in Puglia. Le città d’arte come Milano e Firenze hanno visto aumenti, mentre Venezia ha subito una contrazione.

Infine, la durata media dei soggiorni è aumentata a 3,13 notti, segno di una preferenza per viaggi più lunghi e rilassati.