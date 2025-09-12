Turismo in Italia: crescita e flussi internazionali

A giugno 2025, l’Italia ha registrato un surplus di 3,6 miliardi di euro nella bilancia dei pagamenti turistici, mostrando un aumento rispetto al mese precedente dell’anno. Le entrate turistiche hanno raggiunto 6,5 miliardi, in crescita del 6,5%, mentre le uscite sono state di 2,9 miliardi, con un incremento del 4,4%. Questi dati sono stati comunicati dalla Banca d’Italia e confermano l’importanza del turismo per l’economia nazionale.

Nel secondo trimestre del 2025, la spesa dei turisti stranieri in Italia è aumentata del 5,6% rispetto all’anno precedente, grazie principalmente a un aumento del numero di visitatori, mentre la spesa media individuale è cresciuta in misura minore. Contemporaneamente, la spesa degli italiani che viaggiano all’estero è aumentata del 5,9%, principalmente grazie a un numero maggiore di viaggiatori.

Analizzando i dati geograficamente, si osserva che le entrate hanno visto crescere sia i visitatori provenienti da paesi extra-Ue che da quelli Ue. Tuttavia, le uscite degli italiani sono aumentate in modo più significativo verso le destinazioni europee (+9,5%) rispetto a quelle extra-Ue (+2,5%).

I risultati positivi sono stati in linea con quanto registrato nel primo trimestre del 2025, quando il surplus turistico era aumentato del 15% rispetto all’anno precedente, con un incremento del 6,4% nelle spese degli stranieri. Già nel 2024, le entrate turistiche avevano superato i 54 miliardi di euro, con un saldo positivo di 21,2 miliardi, attestandosi attorno all’1% del PIL. Questi numeri evidenziano il turismo internazionale come un elemento fondamentale della bilancia dei pagamenti italiana, in grado di sostenere la crescita in vari settori.