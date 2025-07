Turismo in Italia: boom di prenotazioni per l’estate 2025

L’estate 2025 si preannuncia fiorente per il settore turistico italiano, con un crescente numero di prenotazioni alberghiere. Secondo un’indagine condotta da ISNART per Unioncamere ed ENIT, già adesso il 80% delle camere disponibili risulta prenotato, con un picco previsto ad agosto. Il volume d’affari per il periodo estivo, tra giugno e settembre, è stimato attorno ai 14,7 miliardi di euro, superando i livelli del 2019, l’ultimo anno prima della pandemia.

Le prenotazioni anticipato confermano un forte interesse, tanto che si prevede di raggiungere il 90% di saturazione ad agosto. Ottimi risultati si registrano anche per luglio (70%) e settembre (60%). Le vendite anticipate sono particolarmente elevate nelle località di mare e montagna, mentre il trend positivo sembra estendersi anche all’autunno, con un 43% di prenotazioni già effettuate per ottobre.

La domanda di turisti stranieri continua a crescere, con incrementi significativi provenienti da Germania, Francia, USA, Svizzera e Canada. I flussi turistici sono favoriti dal Giubileo, che ha anche un impatto positivo sulle regioni limitrofe come Marche e Umbria, dove si è registrata una crescita importante del turismo religioso.

Malgrado il crescente afflusso di visitatori, la maggior parte degli operatori del settore si dice in grado di gestire la domanda in modo sostenibile, con solo il 10% preoccupato per possibili fenomeni di overtourism. La sostenibilità si afferma come un elemento chiave per migliorare l’esperienza turistica, secondo recenti iniziative messe in atto da ENIT e università per monitorare l’impatto del settore sul territorio.