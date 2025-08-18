22.4 C
Turismo in Italia: americani e arabi spendono di più

Turismo in Italia: americani e arabi spendono di più

Il turismo straniero in Italia sta dimostrando un’importante ripresa, con introiti che superano i 20 miliardi di euro. Un rapporto dell’Osservatorio Nazionale del Turismo evidenzia come i turisti americani siano tra i più generosi, spendendo circa 3,8 miliardi di euro, il 18,3% della spesa totale. Questi visitatori sono particolarmente fedeli e tornano nelle città d’arte come Roma, Firenze e Venezia, dove gli introiti sono aumentati del 69,2%.

Le città d’arte rimangono le più attraenti per i turisti, mentre altre destinazioni come Roma-Napoli e la Costiera Amalfitana hanno visto un incremento del 31%. Sebbene i turisti americani siano i più spendaccioni, i visitatori arabi si fanno notare per le loro spese alti per ciascun viaggio. Ad esempio, i sauditi spendono in media 913 euro per carta di credito, mentre i cittadini degli Emirati Arabi 822 euro, rispetto a una media generale di 411 euro.

Gli arabi tendono a investire maggiormente in moda e accessori, dedicando il 30,6% del loro budget a queste categorie, rispetto a una media del 12,2%. Gli italiani beneficiano in particolare dei loro acquisti di gioielli e nei grandi magazzini. Inoltre, l’interesse turistico sembra espandersi anche in paesi come Brasile e Australia, con percentuali di crescita significative.

Tuttavia, il valore del turismo straniero è concentrato in sole 20 province, escludendo molte altre aree. Nonostante il profilo positivo del settore, esiste una crescente preoccupazione per l’emarginazione delle comunità locali, poiché il turismo tende a favorire solo i più benestanti, alterando il tessuto urbano e comunitario.

