Turismo in Italia: alloggi brevi in crescita

Negli ultimi cinque anni, Salerno e la sua provincia hanno subito una trasformazione profonda dell’offerta turistica. Il numero di alberghi tradizionali è diminuito, mentre sono aumentati gli alloggi per soggiorni brevi, come bed and breakfast e case vacanza.

I dati mostrano che in Italia, così come nel Salernitano, gli alberghi classici stanno perdendo terreno, mentre crescono le strutture extra-alberghiere legate ai soggiorni brevi, soprattutto nelle grandi città e nelle destinazioni più attrattive. La ristorazione conferma un ruolo di tenuta e di presidio economico dei territori, intercettando la domanda di convivialità tipica delle festività.

I dati nazionali aggiornati al 30 settembre 2025 mostrano una tendenza simile in tutta la Penisola, dove si intensificano anche le tensioni legate all’overtourism.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio? 🔗 Scopri le offerte Weekendesk