3.1 C
Roma
giovedì – 8 Gennaio 2026
Viaggi

Turismo in Italia: alloggi brevi in crescita

Da stranotizie
Turismo in Italia: alloggi brevi in crescita

Negli ultimi cinque anni, Salerno e la sua provincia hanno subito una trasformazione profonda dell’offerta turistica. Il numero di alberghi tradizionali è diminuito, mentre sono aumentati gli alloggi per soggiorni brevi, come bed and breakfast e case vacanza.
I dati mostrano che in Italia, così come nel Salernitano, gli alberghi classici stanno perdendo terreno, mentre crescono le strutture extra-alberghiere legate ai soggiorni brevi, soprattutto nelle grandi città e nelle destinazioni più attrattive. La ristorazione conferma un ruolo di tenuta e di presidio economico dei territori, intercettando la domanda di convivialità tipica delle festività.
I dati nazionali aggiornati al 30 settembre 2025 mostrano una tendenza simile in tutta la Penisola, dove si intensificano anche le tensioni legate all’overtourism.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Maduro in tribunale
Articolo successivo
Canili abbandonati a Milano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

Veganuary in Italia

Fausto Lama dopo Coma_Cose

Viaggio a Trieste

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.