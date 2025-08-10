Turismo in Italia: 260000 opportunità di lavoro nel 2025

Il turismo si conferma un settore cruciale per l’economia italiana, non solo per il suo impatto economico, ma anche per le opportunità lavorative che offre. Tra agosto e ottobre 2025, si prevede la creazione di oltre 260.000 posti di lavoro, rappresentando circa il 18,6% delle assunzioni complessive nel mercato del lavoro di quel trimestre.

Secondo il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere insieme al Ministero del Lavoro, la maggior parte delle nuove assunzioni si concentrerà nei servizi di alloggio e ristorazione, ma interesserà anche commercio al dettaglio, trasporti e attività culturali e ricreative. Le opportunità di lavoro saranno maggiori nelle regioni italiane con vocazione turistica, come Trentino-Alto Adige, Veneto e Lombardia per il turismo montano; Toscana, Lazio e Campania per il turismo culturale; Puglia, Sicilia e Sardegna per il turismo balneare; e infine Emilia-Romagna e Marche per il turismo familiare e sportivo.

Il settore si rivela un’importante porta d’ingresso per giovani, studenti, disoccupati e chi cerca un reinserimento nel mondo del lavoro. La stagionalità può diventare un’opportunità per acquisire competenze e fare esperienza. Molti datori di lavoro, in particolare nelle catene alberghiere, offrono contratti a tempo determinato, percorsi formativi e possibilità di assunzioni a tempo indeterminato per i candidati più meritevoli.

Tuttavia, permangono delle criticità, come la prevalenza di contratti a tempo determinato e le condizioni di lavoro non sempre favorevoli. È fondamentale che la formazione professionale si allinei alle esigenze del mercato per garantire una crescita stabile e sostenibile nel settore turistico italiano.