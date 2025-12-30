Turismo in Italia

Il mondo dei servizi di alloggio e ristorazione sta subendo un cambiamento. Secondo un’analisi di Unioncamere-InfoCamere, gli alberghi tradizionali stanno diminuendo, mentre le strutture extra-alberghiere per soggiorni brevi stanno crescendo, specialmente nelle grandi città e nelle destinazioni turistiche più popolari.

L’offerta turistica italiana si è trasformata notevolmente. Gli alberghi classici stanno perdendo terreno, mentre le strutture extra-alberghiere stanno guadagnando terreno, soprattutto nelle aree con alta richiesta di soggiorni brevi. La ristorazione mantiene un ruolo importante, specie durante le festività, quando la domanda di convivialità è alta.

Nel corso di cinque anni, le imprese di servizi di alloggio di alberghi e simili sono diminuite del 5,2% a livello nazionale, con un calo di 1.604 unità, per un totale di 29.199 imprese. Le regioni più colpite sono il Lazio, le Marche e il Molise, mentre le aree con forte vocazione turistica invernale come Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta mostrano una maggiore tenuta.

Il comparto degli alloggi per vacanze e soggiorni di breve durata è in forte espansione, con un aumento del 42,1% e oltre 13.000 imprese in più, per un totale di 44.801 unità. L’aumento è più intenso nelle grandi città d’arte e nelle destinazioni turistiche più attrattive, come Roma, Napoli, Milano e Firenze.

Le attività di ristoranti con servizio al tavolo sono più stabili, con un aumento del 2,3% rispetto al 2021, per un totale di 159.494 imprese. Il quadro regionale è eterogeneo, con aumenti significativi in Sicilia, Sardegna e Calabria, mentre alcune regioni del Centro-Nord registrano lievi flessioni.