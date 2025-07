Turismo in Grecia e Italia: strategie per un futuro sostenibile

La Grecia sta cercando di rafforzare il suo settore turistico con l’aspettativa di ricevere finanziamenti dalla Unione Europea. La ministra del Turismo, Olga Kefalogianni, ha annunciato che questo supporto economico permetterebbe di migliorare la qualità dei servizi e di incentivare lo sviluppo sostenibile nelle regioni meno turistiche del Paese. Durante una visita a Roma per il forum “Bridging Destinations”, Kefalogianni ha evidenziato l’importanza di prolungare la stagione turistica, estendendo la diffusione del turismo per tutto l’anno.

Nell’ambito delle relazioni con l’Italia, i due paesi hanno rinnovato un protocollo di cooperazione, aggiornando un accordo bilaterale del 1986. Questo nuovo passo è fondamentale per attrarre visitatori internazionali che desiderano esplorare sia la Grecia sia l’Italia durante un unico viaggio. Entrambi i paesi condividono l’obiettivo di promuovere un turismo sostenibile e di qualità, ponendo particolare enfasi sulla loro offerta culturale, gastronomica e sul crescente interesse per il turismo nella natura.

Il forum ha messo in luce la volontà di una collaborazione tra Grecia, Italia e Croazia per valorizzare le potenzialità turistiche della regione. Kefalogianni ha sottolineato come la cooperazione possa aumentare la quota di mercato di tutti i partecipanti. Inoltre, ha espresso soddisfazione per l’aumento del turismo dall’Italia, dove il nostro paese ha visto un significativo innalzamento degli arrivi nel 2024.

Il governo greco sta anche lavorando su un nuovo piano di urbanistica turistica, utile per ottimizzare la gestione delle destinazioni e garantire un’esperienza di alta qualità ai visitatori. Tra le questioni da affrontare, vi è quella degli affitti brevi, per i quali si prevede un inasprimento delle regolamentazioni, garantendo una gestione responsabile del turismo.