Turismo in Friuli Venezia Giulia

La Giunta regionale ha dato il via libera agli indirizzi per il nuovo strumento introdotto nell’ultima legge di assestamento per attrarre investimenti nel settore alberghiero, con uno stanziamento di 50 milioni di euro. L’obiettivo è proseguire l’iter di modernizzazione del sistema turistico-ricettivo regionale avviato con l’ultima legge di Assestamento, che ha introdotto la possibilità per la Regione di partecipazione in fondi immobiliari chiusi per la realizzazione di progetti che contribuiscano alla valorizzazione del patrimonio alberghiero.

La deliberazione approvata dalla Giunta regionale definisce le modalità di individuazione del fondo e di selezione del gestore, le linee strategiche d’investimento e la tipologia di aree destinate all’investimento. Si procederà alla selezione di una società autorizzata alla prestazione di servizi finanziari per l’individuazione del fondo e del gestore, mediante apposito bando emanato dalla Direzione centrale Attività produttive e Turismo.

Gli interventi potranno riguardare la realizzazione, la riqualificazione o la conversione di immobili in strutture ricettive di qualità, con attenzione alla sostenibilità ambientale, all’efficienza energetica, alla digitalizzazione dei servizi e all’innovazione tecnologica. Gli investimenti interesseranno aree con potenziale attrattivo ancora non pienamente espresso, zone rurali e periferiche, località montane e ambiti con patrimonio alberghiero sottoutilizzato, in coerenza con la pianificazione regionale e i progetti di sviluppo turistico sostenibile dei Comuni.

L’obiettivo è attivare un effetto leva, favorendo il coinvolgimento di investitori professionisti pubblici e privati e la mobilitazione di ulteriori capitali. La Direzione centrale Attività produttive e Turismo avvierà le attività preparatorie e procederà all’emanazione del bando pubblico per la selezione del gestore del fondo immobiliare, dando avvio alla fase operativa dello strumento.