Turismo in Emilia Romagna

L’Emilia-Romagna è stata una delle destinazioni preferite da molti turisti, italiani e stranieri, per le festività di fine anno. La regione ha visto un grande afflusso di visitatori nelle città d’arte, sulla costa e in montagna, con strutture ricettive quasi sold out e comprensori sciistici affollati. L’Appennino bolognese è stato uno dei luoghi più frequentati, con il Corno alle Scale vicino al tutto esaurito.

La Riviera ha registrato tassi di occupazione delle camere tra l’80 e il 90%, con numerose strutture alberghiere che hanno scelto di rimanere aperte per tutto il periodo delle festività. Le città d’arte hanno visto un afflusso costante di visitatori, grazie anche al ricco calendario di iniziative organizzate per celebrare il nuovo anno. Bologna ha registrato un’occupazione delle camere che ha superato il 90%.

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha visitato il comprensorio sciistico del Corno alle Scale per fare il punto sull’andamento del turismo e sulle politiche regionali per l’Appennino. Ha affermato che la regione è capace di intercettare pubblici diversi e di valorizzare le proprie vocazioni territoriali, dalle città d’arte alla costa fino alla montagna.

La Regione Emilia-Romagna ha investito nell’Appennino bolognese, con un insieme di interventi finalizzati a rafforzare infrastrutture, impianti e servizi del comprensorio sciistico. Tra gli interventi più significativi, il collegamento tra il comprensorio emiliano e il Lago Scaffaiolo, che unisce il Corno alle Scale alla stazione toscana della Doganaccia.

La Regione sostiene in modo continuativo la stazione attraverso la convenzione con il Comune di Lizzano in Belvedere, che prevede 250mila euro all’anno per manutenzione e potenziamento degli impianti. Sono stati realizzati anche il nuovo tappeto di risalita del campo scuola e diversi interventi di revisione. Ulteriori risorse arrivano dal programma statale Funt – economie, che finanzia l’ammodernamento della seggiovia Pian di Pattane–Rocce.

La Strategia territoriale “Appennino bolognese: per un sistema montuoso più sostenibile, più attrattivo e più inclusivo” riguarda un’area ampia e articolata, che comprende 15 Comuni e oltre 70mila residenti. La Regione ha scelto di intervenire con un programma unitario, capace di tenere insieme esigenze locali e una visione complessiva di sviluppo. Sono stati finanziati 20 progetti, per un valore complessivo di circa 13 milioni di euro, destinati a interventi che agiscono su più ambiti, dal potenziamento delle infrastrutture sportive alla riqualificazione di edifici e spazi pubblici.