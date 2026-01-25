9.2 C
Turismo in crescita nelle Marche

Il mercato turistico è in continua evoluzione e il Piceno e le Marche devono prepararsi per la stagione turistica. Nonostante l’inflazione e la contrazione dei consumi, il territorio risulta molto apprezzato dai visitatori. I dati relativi agli arrivi e alle presenze lo confermano: la provincia di Ascoli ha registrato 357.508 arrivi, di cui 245.771 in esercizi alberghieri e 111.737 in strutture extra-alberghiere. Il numero delle presenze è aumentato, passando da 1.695.075 a 1.727.323, di cui 963.773 negli alberghi e 763.550 in strutture extra-alberghiere. A gennaio, in provincia, sono programmate circa 1.750 entrate, 30 in più rispetto al gennaio precedente. Questo dato è più confortante se confrontato con il -390 registrato dalle Marche. Secondo Cna Ascoli, la provincia è apprezzata sul piano turistico, ma sconta criticità strutturali sul fronte dell’occupazione.

