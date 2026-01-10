Turismo in Calabria: boom e sfide

Il boom turistico della Calabria ha portato a una svolta nel mercato dell’accoglienza. Per comprendere meglio questo fenomeno, si è iniziata una serie di incontri con i protagonisti principali. Il presidente di Federalberghi Calabria, Fabrizio D’Agostino, analizza l’ascesa degli affitti brevi e la competizione con gli alberghi tradizionali.

I dati mostrano una flessione delle strutture alberghiere a vantaggio degli affitti brevi. Fabrizio D’Agostino afferma che il tema è complesso e va affrontato senza semplificazioni. Gli alberghi nelle grandi città e nelle destinazioni turistiche hanno retto l’urto, raggiungendo tassi di occupazione intorno al 90 per cento. Tuttavia, il comparto extra-alberghiero, come B&B e affittacamere, ha conosciuto una crescita significativa.

