10.8 C
Roma
lunedì – 2 Febbraio 2026
Viaggi

Turismo in Angola

Da stranotizie
Turismo in Angola

Il settore del turismo in Angola ha registrato una svolta importante, superando per la prima volta i livelli pre-pandemia. Secondo i dati forniti dal ministro del Turismo, Márcio Daniel, durante l’apertura del primo Consiglio Consultivo del settore a Luanda, il Paese ha accolto 223 mila turisti internazionali. Il dato segna il superamento del livello pre-pandemia.

Il ministro del Turismo ha fornito questi dati durante l’apertura del primo Consiglio Consultivo del settore a Luanda. Questo aumento nel numero di turisti internazionali rappresenta una svolta positiva per l’economia locale e potrebbe avere un impatto significativo sullo sviluppo del turismo nel paese.

Tuttavia, nel testo fornito non sono presenti ulteriori informazioni sui dati specifici e approfondimenti sulle condizioni del turismo in Angola. Pertanto, non è possibile fornire ulteriori dettagli su questo argomento in base alle informazioni disponibili.

Articolo precedente
Crystal Palace inasprisce posizioni su Mateta
Articolo successivo
Cane lupo ucciso a San Giuseppe
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.