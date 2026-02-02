Il settore del turismo in Angola ha registrato una svolta importante, superando per la prima volta i livelli pre-pandemia. Secondo i dati forniti dal ministro del Turismo, Márcio Daniel, durante l’apertura del primo Consiglio Consultivo del settore a Luanda, il Paese ha accolto 223 mila turisti internazionali. Il dato segna il superamento del livello pre-pandemia.

