Il futuro del turismo in Alta Val Tanaro passa anche dalle opinioni dei residenti e dei frequentatori della valle. L’Ufficio Turistico IAT di Garessio, insieme ad ATL, è partner del progetto Interreg Alcotra Paysage+ Aimable, che punta a creare nuove proposte turistiche coinvolgendo non solo enti e operatori, ma anche chi il territorio lo vive tutti i giorni.

L’idea è chiedere direttamente a residenti, associazioni, operatori economici e frequentatori della valle cosa funziona, cosa manca e che tipo di turismo vorrebbero per il futuro. Per farlo, è stato predisposto un breve questionario online che richiede solo un paio di minuti, ma che è uno strumento fondamentale per raccogliere indicazioni concrete, esigenze, idee e critiche costruttive.

Compilare il questionario significa dare voce al territorio e contribuire a definire un turismo più sostenibile, autentico e vicino alla realtà locale. Ogni risposta conta e il punto di vista di ciascuno può fare la differenza nella definizione di percorsi, servizi, attività e modalità di accoglienza dell’Alta Val Tanaro. Il turismo non è fatto solo di cartoline e social, ma di scelte condivise e la prossima idea vincente potrebbe nascere proprio da chi vive e frequenta la valle.