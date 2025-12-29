3.7 C
Roma
lunedì – 29 Dicembre 2025
Viaggi

Turismo in Alta Val Tanaro

Da stranotizie
Turismo in Alta Val Tanaro

Il futuro del turismo in Alta Val Tanaro passa anche dalle opinioni dei residenti e dei frequentatori della valle. L’Ufficio Turistico IAT di Garessio, insieme ad ATL, è partner del progetto Interreg Alcotra Paysage+ Aimable, che punta a creare nuove proposte turistiche coinvolgendo non solo enti e operatori, ma anche chi il territorio lo vive tutti i giorni.

L’idea è chiedere direttamente a residenti, associazioni, operatori economici e frequentatori della valle cosa funziona, cosa manca e che tipo di turismo vorrebbero per il futuro. Per farlo, è stato predisposto un breve questionario online che richiede solo un paio di minuti, ma che è uno strumento fondamentale per raccogliere indicazioni concrete, esigenze, idee e critiche costruttive.

Compilare il questionario significa dare voce al territorio e contribuire a definire un turismo più sostenibile, autentico e vicino alla realtà locale. Ogni risposta conta e il punto di vista di ciascuno può fare la differenza nella definizione di percorsi, servizi, attività e modalità di accoglienza dell’Alta Val Tanaro. Il turismo non è fatto solo di cartoline e social, ma di scelte condivise e la prossima idea vincente potrebbe nascere proprio da chi vive e frequenta la valle.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Meloni sotto accusa
Articolo successivo
Capodanno pericoloso per cani e gatti in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.