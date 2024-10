Turismo, il ruolo degli operatori incoming per l’economia del Paese e la sfida all’overtourism: focus su Fiavet Confcommercio

Il turismo in Italia contribuisce al 13% del Pil, generando un fatturato di 255 miliardi di euro e sostenendo 3,5 milioni di posti di lavoro, pari al 15% della forza lavoro nazionale. Nel 2023, l’Italia ha accolto oltre 134 milioni di turisti, con 451 milioni di presenze, registrando un incremento significativo rispetto all’anno precedente. Nel confronto con il 2019, si osserva una modesta crescita nel numero di arrivi e presenze.

Fiavet Confcommercio ha dedicato il convegno di TTG 2024 al ruolo cruciale degli operatori incoming, con la partecipazione di esperti del settore. I turisti stranieri hanno superato il turismo domestico, rappresentando il 52,4% del mercato, e nel 2022 hanno speso circa 44 miliardi di euro, contribuendo notevolmente all’economia. Ivana Jelinic di Enit ha sottolineato l’importanza del supporto alle agenzie di viaggio, e come la promozione dell’immagine italiana venga adattata alle culture dei vari Paesi.

Giuseppe Ciminnisi, presidente di Fiavet Confcommercio, ha evidenziato la necessità di una promozione internazionale congiunta, poiché il turismo non è solo una fonte di reddito, ma anche un mezzo per valorizzare cultura e patrimonio. Ha inoltre parlato dell’over-tourism, suggerendo che gli operatori incoming dovrebbero promuovere destinazioni meno conosciute e incoraggiare viaggi in periodi di bassa stagione.

Alcune aree, come il Centro Sud, si trovano a fronteggiare sfide nella gestione dei flussi turistici mentre Venezia ha visto misure per affrontare l’affollamento, alludendo alla necessità di una programmazione coordinata con le istituzioni. Ciminnisi ha avvertito che le scelte attuali potranno influenzare drasticamente il futuro del turismo, rendendolo più sostenibile in linea con obiettivi comuni.

Giampiero Campajola ha ribadito il valore degli agenti di viaggio nel promuovere itinerari innovativi e nella distribuzione equa dei flussi turistici. Giancarlo Reverenna ha enfatizzato il ruolo degli operatori incoming nel mitigare l’over-tourism, promuovendo mete alternative e interventi responsabili.

Fiavet Confcommercio ha elaborato un decalogo per affrontare l’over-tourism, enfatizzando la diversificazione, la destagionalizzazione e la sostenibilità. La collaborazione tra operatori, enti locali e istituzioni risulta fondamentale per sviluppare politiche turistiche innovative.