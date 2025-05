Turismo: il motore dell’economia italiana

Durante la 75esima assemblea di Federalberghi a Merano, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito l’importanza del turismo come motore dell’economia italiana, evidenziando la decisione di ripristinare il ministero del Turismo dotandolo di risorse. Meloni ha enfatizzato il ruolo del ministro Daniela Santanché nel promuovere riforme attese, che hanno contribuito a una strategia a lungo termine per il settore.

La Premier ha annunciato che l’Italia ha superato la Francia nel turismo, posizionandosi al secondo posto dopo la Spagna, grazie all’impegno degli imprenditori e dei lavoratori del settore. Santanché, collegata in video, ha ringraziato Meloni e sottolineato i progressi nelle riforme, come quella delle mance e degli affitti brevi. Ha promesso di affrontare le sfide future, inclusa l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel turismo.

Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, ha avvertito sui rischi dell’intelligenza artificiale, sostenendo la necessità di una governance attenta per evitare che i grandi attori di mercato condizionino le scelte dei clienti. Bocca ha poi proposto riforme audaci per potenziare il settore, come la riduzione della tassa sugli immobili e incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive.

Ha inoltre richiesto la rimozione di vincoli burocratici per consentire una maggiore flessibilità nel servizio e ha lanciato un appello contro l’abusivismo che danneggia l’immagine del turismo. L’assemblea ha visto la firma di un accordo tra Federalberghi e Intesa Sanpaolo per supportare il rinnovamento del settore.

Fonte: www.adnkronos.com