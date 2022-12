Turismo, HO Collection dà il via a una campagna di recruiting

HO Collection, brand alberghiero giovane e dinamico con particolare expertise sul territorio pugliese, ha avviato una campagna di recruiting 2023 per ampliare l’organico in tre hotel del gruppo, il Patria Palace a Lecce, Hotel Delfino a Taranto e I Turchesi a Castellaneta Marina (Taranto). La campagna si svilupperà in due diverse giornate a Lecce e Taranto – rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 2022 – e porterà all’assunzione di una trentina di figure professionali da inserire l’anno prossimo sulle diverse strutture.

Con un portfolio che oggi comprende cinque proprietà in Puglia e una a Roma, HO Collection è alla ricerca di nuovi talenti dell’ospitalità. Per il Patria Palace Hotel – un cinque stelle all’interno di un palazzo storico nel cuore di Lecce – si selezioneranno delle figure in ambito Food&Beverage, Front Office, Housekeeping e Manutenzione; per i Turchesi Club Village – villaggio 4 stelle situato a Castellaneta Marina (TA) – e per il Mercure Delfino Taranto – un 4 stelle affacciato sul lungomare della città – HO Collection, in previsione della stagione estiva 2023, è alla ricerca di figure che variano dall’area Food&Beverage, al Front Office, Booking Agent, Housekeeping, Portineria, Vigilanza fino all’assistenza ai bagnanti.

Si tratta di un’opportunità di crescita professionale all’interno di un brand alberghiero in continua espansione, in un contesto di ospitalità giovane, dinamico e inclusivo. Il personale sarà accolto in un ambiente familiare, senza mai dimenticare l’equilibrio tra vita lavorativa e vita privata. Il gruppo HO Collection è aperto a sinergie tra le diverse strutture e valorizza talenti trasversali offrendo la possibilità di una formazione completa e più dinamica possibile.

HO Collection vuole infatti mettere al centro del proprio core aziendale, il capitale umano, valorizzando il dipendente in quanto persona e non solo come professionista. Per questa ragione, i colloqui verranno fatti in presenza, senza scremature iniziali del curriculum con un approccio aperto e di ascolto della persona, per permettere ai recruiter di entrare in contatto diretto con i candidati e scoprire in questo modo, in prima persona, quali sono i loro desideri e aspirazioni.

“L’evoluzione delle professioni legate all’ospitalità – ha spiegato Mattia De Gennaro, Managing director di HO Collection – richiede una nuova sensibilità di visione, innovativa e dinamica, pertanto per scegliere le figure più idonee pensiamo sia importante conoscere ogni candidato attraverso una chiacchierata informale, in quanto un approccio diretto ci consente di scoprire le persone prima ancora dei curriculum, concentrandoci sulle loro attitudini e le loro ambizioni”.

Entrare a far parte del mondo HO Collection significa unirsi a una realtà giovane in continua evoluzione e crescita, che mira ad offrire agli ospiti un’esperienza unica e indimenticabile con servizi su misura per il cliente. Al momento sono in corso i lavori di restyling dell’Hotel Delfino a Taranto che è soggetto a un progetto di riposizionamento e ammodernamento, dopo il recente restyling del Patria Palace Hotel a Lecce, che si completerà nel 2023 di una nuova Spa diventando un santuario di privacy e relax. Per prenotarsi ai recruiting days scrivere alla mail: recruitingday@hocollection.com. Per conoscere i dettagli visitate i siti: https://www.hocollection.com/careers/taranto e https://www.hocollection.com/careers/lecce.