Turismo globale in mostra a Parigi

L’artista Kourtney Roy mette in evidenza gli opposti del turismo globale attraverso il suo stile vintage e le sue fotografie. La mostra All Inclusive, presso Citéco, presenta tre serie fotografiche: In Between Worlds, The Tourist e Sorry, No Vacancy, che scoprono i retroscena di una delle industrie più grandi del mondo.

Kourtney Roy si mette in scena nelle sue fotografie con colori, stile dei vestiti e scenografie che ricordano vecchie pubblicità delle agenzie di viaggio. Tuttavia, l’artista critica in modo pungente la società odierna, mettendo in discussione le nostre abitudini di viaggio e le tematiche legate al riscaldamento globale, alle migrazioni e agli scambi culturali ed economici.

L’esposizione All Inclusive gioca su due piani: i visitatori possono ammirare immagini molto curate che trasmettono un’idea di vacanza ideale, ma dietro questa bellezza si cela una lettura più profonda e complessa. Kourtney Roy ripropone le tecniche dell’industria del turismo, che ci vende esperienze magiche e glamour, senza affrontare le ripercussioni che i nostri comportamenti possono avere sull’ambiente e sulle popolazioni locali.

La fotografa propone un universo visivo intenso e coinvolgente, accompagnato da una riflessione sui viaggi che possono rivelarsi tanto formativi quanto dannosi. L’artista non condanna i turisti, ma ci invita a riconsiderare i nostri comportamenti e il loro impatto. Citéco offre diversi strumenti didattici lungo tutto il percorso per fornire informazioni chiave sul turismo globale e il suo impatto ambientale.