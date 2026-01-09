9.2 C
Roma
venerdì – 9 Gennaio 2026
Viaggi

Turismo globale in mostra a Parigi

Da stranotizie
StraNotizie.it - Solo il Meglio dalle Notizie

L’artista Kourtney Roy mette in evidenza gli opposti del turismo globale attraverso il suo stile vintage e le sue fotografie. La mostra All Inclusive, presso Citéco, presenta tre serie fotografiche: In Between Worlds, The Tourist e Sorry, No Vacancy, che scoprono i retroscena di una delle industrie più grandi del mondo.

Kourtney Roy si mette in scena nelle sue fotografie con colori, stile dei vestiti e scenografie che ricordano vecchie pubblicità delle agenzie di viaggio. Tuttavia, l’artista critica in modo pungente la società odierna, mettendo in discussione le nostre abitudini di viaggio e le tematiche legate al riscaldamento globale, alle migrazioni e agli scambi culturali ed economici.

L’esposizione All Inclusive gioca su due piani: i visitatori possono ammirare immagini molto curate che trasmettono un’idea di vacanza ideale, ma dietro questa bellezza si cela una lettura più profonda e complessa. Kourtney Roy ripropone le tecniche dell’industria del turismo, che ci vende esperienze magiche e glamour, senza affrontare le ripercussioni che i nostri comportamenti possono avere sull’ambiente e sulle popolazioni locali.

La fotografa propone un universo visivo intenso e coinvolgente, accompagnato da una riflessione sui viaggi che possono rivelarsi tanto formativi quanto dannosi. L’artista non condanna i turisti, ma ci invita a riconsiderare i nostri comportamenti e il loro impatto. Citéco offre diversi strumenti didattici lungo tutto il percorso per fornire informazioni chiave sul turismo globale e il suo impatto ambientale.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Regole nuove ricette mediche in Italia
Articolo successivo
Nuovo centro recupero animali a Verona
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.