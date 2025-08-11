36.9 C
Turismo estivo in crisi: rincari spingono gli italiani a casa

L’estate 2023 si segnala per l’aumento dei costi legati ai viaggi, influenzando le scelte di molti italiani. Secondo i dati elaborati dal Codacons, l’inflazione si mantiene stabile, ma la spesa annuale di una famiglia tipo è aumentata di 559 euro.

I voli nazionali hanno registrato un incremento significativo del 35,9%, mentre quelli europei sono aumentati del 5,5%. I biglietti per le tratte intercontinentali, invece, hanno subito una riduzione del 6,3% a causa della diminuzione della domanda. Anche i costi dei traghetti e del noleggio auto sono in crescita, rispettivamente del 10,9% e del 9,9%.

Nel settore dell’ospitalità, i pacchetti vacanza nazionali sono saliti del 10,3%, e l’aumento per case vacanza e B&B è del 6%. Stabilimenti balneari e piscine mostrano un incremento più contenuto del 3,4%, mentre l’accesso ai musei è aumentato del 4%.

Un dato sorprendente è l’aumento del 15,7% per villaggi turistici e campeggi in un solo mese, colpendo le opzioni tradizionalmente più economiche per le famiglie.

Il Codacons riporta che quasi la metà degli italiani, il 49%, ha deciso di rinunciare alle vacanze estive, risentendo della crescente pressione economica. Il presidente dell’associazione ha sottolineato come questi rincari potrebbero avere ripercussioni dirette non solo sul turismo, ma anche sull’indotto dell’ospitalità e della ristorazione.

