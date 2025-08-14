35.1 C
Roma
giovedì – 14 Agosto 2025
Viaggi

Turismo estivo: dove vanno gli italiani quest’anno?

Da StraNotizie

Nonostante le difficoltà, quest’anno c’è grande voglia di vacanza e le agenzie di viaggio stanno lavorando intensamente in vista di Ferragosto. I turisti cercano esperienze uniche in località esotiche, mentre le famiglie preferiscono sistemazioni tranquille che offrano servizi per i bambini.

La meta più ambita è il Mar Rosso, grazie ai prezzi vantaggiosi. Al contrario, le località italiane di mare riscontrano un calo di interesse, penalizzate da costi elevati, folla e confusione. Anche le destinazioni statunitensi stanno perdendo appeal a causa delle incertezze relative ai visti.

In controtendenza, il Piemonte sta vivendo un incremento del 10% nelle presenze turistiche. Questo periodo estivo è lungi dall’essere concluso, e settembre si preannuncia favorevole per i viaggiatori gourmet, che arriveranno principalmente dall’Italia, ma anche dal nord Europa, dagli Stati Uniti e dall’Asia.

lol.travel: voli al miglior prezzo
Articolo precedente
Giovani ladri a Milano: rubano collana a uomo in strada
Articolo successivo
Abbandono di animali in Italia, rischi e responsabilità legali
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.