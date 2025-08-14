Turismo estivo: dove vanno gli italiani quest’anno?

Nonostante le difficoltà, quest’anno c’è grande voglia di vacanza e le agenzie di viaggio stanno lavorando intensamente in vista di Ferragosto. I turisti cercano esperienze uniche in località esotiche, mentre le famiglie preferiscono sistemazioni tranquille che offrano servizi per i bambini.

La meta più ambita è il Mar Rosso, grazie ai prezzi vantaggiosi. Al contrario, le località italiane di mare riscontrano un calo di interesse, penalizzate da costi elevati, folla e confusione. Anche le destinazioni statunitensi stanno perdendo appeal a causa delle incertezze relative ai visti.

In controtendenza, il Piemonte sta vivendo un incremento del 10% nelle presenze turistiche. Questo periodo estivo è lungi dall’essere concluso, e settembre si preannuncia favorevole per i viaggiatori gourmet, che arriveranno principalmente dall’Italia, ma anche dal nord Europa, dagli Stati Uniti e dall’Asia.