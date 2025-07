Turismo estivo 2025: italiani in viaggio e chi resta a casa

L’estate 2025 si presenta con una situazione contrastante per gli italiani. Mentre circa 34 milioni di persone, corrispondenti al 57% della popolazione, hanno intenzione di concedersi una pausa estiva, il 43% della popolazione resta a casa, una parte significativa motivata da necessità economiche.

Questi dati provengono dall’Osservatorio del turismo all’aria aperta, condotto da Human Company insieme all’Istituto Piepoli. Il rapporto mette in luce una realtà divisa, dove l’entusiasmo per le vacanze coesiste con le difficoltà economiche di molti cittadini. Nonostante il desiderio di partire rimanga forte, le complicazioni finanziarie impediscono a un numero considerevole di persone di pianificare una fuga estiva.

Le tendenze turistiche per quest’estate evidenziano un interesse crescente per il turismo outdoor. Campeggi, villaggi e glamping stanno diventando scelte popolari, offrendo esperienze a contatto con la natura a costi generalmente inferiori rispetto a hotel tradizionali. Circa l’82% di chi opta per questa tipologia di vacanza ha già pianificato un viaggio nei mesi estivi, preferendo destinazioni meno affollate e impegnandosi per un turismo più sostenibile.

Questa nuova preferenza non solo riflette un cambiamento nelle abitudini di viaggio post-pandemia, ma si adatta anche a chi cerca opzioni economiche e flessibili. Tuttavia, le sfide rimangono significative per coloro che non riescono a partire. Le ragioni di questa rinuncia includono l’inflazione, i prezzi elevati nel settore turistico, le spese fisse e la precarietà lavorativa. Le famiglie monoreddito e i giovani precari sono tra i più colpiti da questa situazione, evidenziando un quadro complesso dove le disuguaglianze nell’accesso alle ferie si fanno sempre più evidenti.