Turismo estivo 2025: 36 milioni di italiani in viaggio

L’estate 2025 si preannuncia positiva per il turismo italiano, con un significativo aumento di viaggiatori e spese. Si stima che 36,1 milioni di italiani intraprenderanno un viaggio durante la stagione estiva, generando un fatturato di 41,3 miliardi di euro, in crescita dell’1,7% rispetto all’anno precedente.

Un cambiamento interessante nelle abitudini di viaggio degli italiani riguarda la composizione delle famiglie in vacanza, con un aumento del numero di bambini rispetto agli adulti. Le ferie si distribuiscono su un periodo più ampio, da giugno a settembre, contribuendo a una destagionalizzazione dei flussi turistici.

La durata media delle vacanze si accorcia a circa 10 giorni, ma cresce la frequenza dei soggiorni, spostando l’attenzione verso una forma di turismo più personalizzata, dove il benessere diventa centrale. Nonostante agosto rimanga il mese preferito per le vacanze, vi è una crescente preferenza per i mesi di giugno e settembre.

La spesa per le vacanze si concentri su esperienze di qualità piuttosto che sulla sola durata del soggiorno. Le mete italiane attraggono l’88% dei vacanzieri, con preferenze marcate per il mare e per destinazioni naturalistiche meno affollate. La Toscana, l’Emilia-Romagna e la Sicilia figurano tra le regioni più ambite.

Il costo medio di una vacanza principale è stimato in 888 euro a persona, mentre le vacanze brevi incidono per circa 518 euro. Le destinazioni naturali sono le più ricercate, e gli italiani preferiscono organizzare i propri soggiorni prenotando direttamente le strutture.

Infine, è preoccupante il dato che evidenzia come quasi il 50% della popolazione non andrà in vacanza, principalmente a causa di difficoltà economiche. Questo evidenzia la necessità di rendere il turismo più accessibile.