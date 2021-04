Ryanair annuncia 7 nuove rotte dalla Puglia verso Grecia, Bulgaria e Malta, portando l’operativo per l’estate 2021 a un totale di 68 destinazioni con oltre 314 voli settimanali. I sette voli, attivi da luglio, sono da Bari verso Chania, Kos, Santorini, Sofia e Zante; da Brindisi verso Malta e Rodi.

Per l’occasione, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da 19.99 euro per i viaggi fino alla fine di ottobre, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di sabato 24 aprile sul sito Ryanair.com. E’ inoltre possibile prenotare usufruendo dell’offerta “Zero supplemento cambio volo”, che consente due cambi gratuiti nel caso in cui i piani dovessero subire modifiche.

“Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni continueranno nei prossimi mesi, il traffico aereo è destinato a crescere questa estate e siamo lieti di annunciare sette ulteriori nuove rotte dalla Puglia come parte integrante dell’operativo di Ryanair per l’estate 2021 sul mercato italiano” dichiara il direttore commerciale di Ryanair, Jason Mc Guinness.

Per il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, “l’annuncio del potenziamento del network internazionale di Ryanair si inserisce nella consolidata collaborazione che vede Aeroporti di Puglia e il vettore impegnate a dare ulteriore impulso alla ripresa dell’attività di linea sui nostri aeroporti. Una visione strategica di sistema – dice Onesti – strettamente legata al raggiungimento di condizioni di sicurezza sanitaria sempre più diffuse e finalizzata alla ripresa di un comparto vitale anche per la nostra economia regionale”.