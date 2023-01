Turismo: Emiliano Grondona nuovo direttore commerciale di Glamour Tour Operator

Glamour Tour Operator, sempre mantenendo le caratteristiche di personalizzazione e viaggi ‘tailor made’ in tutto il mondo, negli ultimi mesi è ripartito con grande entusiasmo e ha rafforzato la sua offerta, evolvendosi ed espandendosi anche su segmenti diversi e accogliendo con l’arrivo del 2023 nella sua squadra il nuovo direttore commerciale Emiliano Grondona. Interpretazione delle esigenze di mercato, attenzione alle tendenze, nuove mete, soddisfazione del cliente sono gli elementi fondamentali che fanno del tour operator viareggino un punto di riferimento in Italia per i viaggiatori più esigenti. Con Emiliano Grondona, che ha una consolidata esperienza nel settore dei viaggi, Glamour punta a sviluppare nuove strategie e sfide rafforzando l’area commerciale.

Il titolare di Glamour, Luca Buonpensiere, annuncia così il nuovo ingresso: “Sono contento di accogliere Emiliano nel nostro team e sono sicuro riuscirà a portare un valore aggiunto allo sviluppo del settore commerciale grazie alla sua esperienza e alla sua professionalità, permettendoci di essere sempre più vicini alle necessità e ai bisogni delle agenzie di viaggio nostre partner e ai nostri clienti”.

Emiliano Grondona, classe ‘70, è entrato a far parte del mondo del turismo nel ‘92, maturando esperienza in tutti i settori, quali tour operating (Going, Albatravel, Valtur, Veratour ed Eurotravel), Gds, Incoming, e Olta. È stato inoltre titolare per 6 anni di un’agenzia di viaggio. Vanta una consolidata competenza su tutti gli aspetti dei Gds Amadeus, Sabre e Travelport intesi come SaaS, oltre a una pluriennale esperienza nel campo della biglietteria aerea. Negli ultimi 10 anni, infatti, si è appassionato al mondo It e quindi tutto quanto correlato al SaaS, specie le implementazioni e automazioni volte a migliorare la qualità del lavoro. Le sue principali caratteristiche sono un forte spirito di intraprendenza, pianificazione e gestione dei progetti sia in autonomia che coinvolgendo lo staff di lavoro oltre a una grande capacità di problem solving che ne completa il profilo.

Il manager genovese vede il suo ingresso in Glamour come un grande stimolo e una grande opportunità: “Sono onorato di entrare a far parte della famiglia Glamour, di un team la cui sfida più grande e impegnativa è e sarà sempre la prossima, nell’ottica di supportare e gestire al meglio il cliente in tutte le fasi del viaggio e nelle criticità che stiamo affrontando in questi ultimi anni. Il mio motto è in adversa ultra adversa sia nella vita che nel lavoro”.

Grazie al suo importante trascorso nel mondo dei viaggi, Emiliano Grondona conosce perfettamente le problematiche ed esigenze del settore ed è pronto a mettere a disposizione tutta la sua professionalità nel suo nuovo ruolo di direttore commerciale. Avrà il compito strategico di favorire il collegamento tra sviluppo del prodotto, le strategie di commercializzazione e distribuzione in sinergia con la direzione vendite e operativa, nonché di ottimizzare i vari flussi aziendali con il booking, l’operativo e il marketing.

E concludendo il nuovo Manager afferma: “Credo comunque che sia il marchio Glamour il vero plus. La professionalità dei miei colleghi e lo spirito di squadra sono il valore aggiunto e faremo il possibile per continuare a mantenere alto lo standard qualitativo dei nostri servizi in generale e in particolare per quanto concerne il segmento di cui mi andrò ad occupare in prima persona”. Il tour operator toscano, d’altra parte, conferma la sua tendenza di non smettere mai di guardare con ottimismo al futuro, rivedendo e rafforzando la propria struttura commerciale e la programmazione, alla luce dei nuovi trend che caratterizzano la domanda di viaggi e, di conseguenza, il rapporto con le agenzie.