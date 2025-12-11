8.2 C
Turismo e valore immobiliare a Matera

Turismo e valore immobiliare a Matera

Il convegno “Valore immobiliare e turismo” si terrà giovedì 11 dicembre dalle ore 17 nella sala convegni di Palazzo Ducale Malvinni Malvezzi a Matera, organizzato da Confindustria Basilicata. Il turismo è diventato un attore strategico nella trasformazione urbana ed economica delle destinazioni e il valore immobiliare e il turismo si influenzano a vicenda.

Il convegno analizzerà opportunità e strategie connesse alla valorizzazione di questo binomio. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Antonio Nicoletti e del presidente della sezione Turismo Giovanni Matarazzo, l’introduzione ai lavori sarà affidata al vicepresidente di Confindustria Basilicata, Francesco D’Alema.

Gli interventi si articoleranno in due tavole rotonde: la prima sarà incentrata sulle strategie di sviluppo sul territorio del settore turistico, con interventi di Margherita Sarli, Giacinto Marchionna, Luigi De Santis e Andrea Laghi. La seconda tavola rotonda sarà dedicata ai maggiori operatori del settore, con interventi di Edoardo Lanzetti, Daniele Mereu, Angelica Corsini e Francesco Calia.

Le conclusioni saranno affidate al presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma. Il convegno sarà un’occasione per analizzare le opportunità e le strategie connesse alla valorizzazione del binomio valore immobiliare e turismo.

