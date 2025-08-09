Turismo e tecnologia: gestire i flussi con intelligenza artificiale

In un contesto di crescente afflusso turistico, le autorità del Veneto stanno cercando soluzioni innovative per gestire il sovraffollamento nelle località più celebri. Durante l’inaugurazione di un’installazione artistica a Tarzo, il presidente della regione, Luca Zaia, ha sottolineato l’importanza di studi scientifici per stabilire limiti sostenibili al numero di visitatori in luoghi come Venezia e le Dolomiti. Ha poi evidenziato come le tecnologie moderne possano facilitare la gestione delle presenze.

Il 5 agosto è stato annunciato un nuovo approccio per regolare i flussi turistici nel settore dolomitico. Due misure rilevanti sono state presentate: regolamentazione degli accessi al Seceda, dove è stato implementato un accesso a pagamento, e l’introduzione di un sistema avanzato di Intelligenza Artificiale a Vipiteno, comune turistico che annualmente registra 400.000 pernottamenti.

Attraverso un incontro a Ortisei, i rappresentanti della Val Gardena hanno esaminato le sfide poste dal turismo e l’importanza di preservare la qualità della vita per i residenti. Sono state proposte infrastrutture adeguate e un sistema di prenotazione con fasce orarie durante i periodi di alta affluenza, mantenendo alcune deroghe per la popolazione locale.

Vipiteno ha già implementato la tecnologia “Skadii Flow”, sviluppata da un’azienda altoatesina, che utilizza videocamere per monitorare i flussi di visitatori, distinguendo tra persone e animali, utilizzando tecniche che garantiscono la privacy. Questa soluzione è stata efficace sia in inverno per le stazioni sciistiche sia in estate per gestire eventi, dimostrando così la sua versatilità nella monitorizzazione dei visitatori nei vari periodi dell’anno.