Turismo e politica: strategie per rilanciare l’Italia

Il turismo sta emergendo come un elemento fondamentale per l’economia italiana, rappresentando circa il 13% del PIL e sostenendo un’ampia parte dell’occupazione. Il ministro del Turismo, Daniela Santanché, sottolinea l’ottima reputazione internazionale dell’Italia, che si posiziona tra le prime destinazioni europee grazie al suo ricco patrimonio culturale e alle sue risorse enogastronomiche.

Sul piano competitivo, l’Italia affronta sfide da parte di nazioni come Spagna, Francia e Grecia, ma mantiene il proprio vantaggio unico legato alla storia e alle eccellenze. Il Ministero del Turismo sta sviluppando strategie basate su quattro aree chiave: sostenibilità, digitalizzazione, formazione e occupazione. Specifiche iniziative includono il supporto per i piccoli Comuni e la promozione di pratiche turistiche responsabili.

La trasformazione del settore è evidente, con una crescente preferenza per il turismo esperienziale e destinazioni meno affollate. Per restare competitivi, il Ministero ritiene cruciale adattarsi alle esigenze dei viaggiatori e incentivare collaborazioni tra istituzioni e operatori.

Il “nation branding” è considerato un asset strategico per attrarre visitatori e investimenti. Campagne coordinate, in sinergia con enti locali, mirano a valorizzare l’identità italiana attraverso il “Brand Italia”.

In merito al mare, risorsa essenziale per il turismo, il Ministero sta implementando programmi per integrare l’offerta nautica e rilanciare l’immagine del settore, inclusi progetti per il turismo subacqueo.

Infine, in relazione allo shopping, la recente modifica della soglia per il tax-free ha portato a un aumento significativo delle transazioni e della spesa turistica, dimostrando l’efficacia della misura. A luglio, Roma ospiterà il primo Forum Italia-Balcani sul Turismo, volto a rafforzare la cooperazione con i Paesi balcanici.