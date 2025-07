Turismo e overtourism: come garantire sicurezza e qualità

Il turismo in Italia è una componente fondamentale dell’economia, ma presenta sfide sempre più complesse legate all’afflusso massiccio di visitatori. Il fenomeno dell’overtourism, che si è intensificato negli ultimi anni, ha portato nel 2024 a circa 63,6 milioni di turisti tra giugno e settembre, con una proiezione di 66 milioni per l’estate 2025.

Un report dell’Istituto Demoskopika ha mappato le destinazioni italiane più colpite, evidenziando province come Rimini, Venezia e Bolzano al vertice della classifica per sovraffollamento. Questi aumenti non solo creano congestione negli spazi pubblici, ma pongono anche pressioni sui servizi urbani, sulla viabilità e sulla sicurezza. Durante i periodi di picco, anche piccole variazioni possono trasformare una situazione ordinaria in un’emergenza, complicando la gestione da parte delle autorità locali.

Per affrontare queste problematiche, la tecnologia gioca un ruolo cruciale. Soluzioni innovative come altoparlanti intelligenti possono comunicare informazioni in tempo reale a chi si trova in luoghi affollati, mentre i help point interattivi offrono assistenza ai turisti. Le telecamere parlanti, che integrano la sorveglianza con comunicazioni deputate, e i sistemi di traduzione simultanea come IVY Live Translation migliorano ulteriormente l’interazione tra residenti e visitatori.

L’implementazione di queste tecnologie mirate è fondamentale per garantire che il turismo possa continuare a prosperare in Italia, preservando nel contempo la sicurezza e la qualità della vita delle comunità locali.