Turismo e Lavoro: Decontribuzione per Albergatori Indispensabile

Alessandro Fantini, presidente di Federalberghi Brescia, sostiene la necessità di nuove politiche per attirare giovani nel settore turistico, affermando che la carenza di personale rappresenta una sfida seria. Gli imprenditori richiedono al governo di introdurre misure di decontribuzione, come l’esenzione dai contributi previdenziali durante la bassa stagione per i ristoratori che mantengono i contratti, anziché pagare sussidi di disoccupazione. Questo approccio permetterebbe di risparmiare risorse pubbliche e incentivare la stabilità dei posti di lavoro.

Inoltre, Fantini evidenzia le difficoltà per i lavoratori stagionali ad accedere a prestiti bancari, ostacolati dalla mancanza di contratti stabili, il che rende complicato costruire una vita familiare. Questa precarietà contribuisce a una riduzione della natalità, mentre il numero di giovani interessati al lavoro stagionale è in calo.

Federalberghi chiede anche una regolamentazione dei flussi migratori, accennando a un cambiamento nel panorama lavorativo, poiché paesi balcanici si sono sviluppati turisticamente. Di conseguenza, le strutture bresciane stanno cercando collaborazioni con scuole alberghiere in Repubblica Ceca e Polonia per attrarre nuovi giovani lavoratori.

Fantini sottolinea che l’apertura prolungata degli hotel e l’offerta di posti di lavoro stabili potrebbero sostenere l’economia locale, incentivando il turismo anche nei mesi invernali. Le politiche dovrebbero quindi mirare a valorizzare i presidi occupazionali del settore, per garantire un futuro più stabile ai lavoratori e rivitalizzare le economie locali.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: brescia.corriere.it